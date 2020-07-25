|
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Источник материала: Tut.by
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.
Исмаилов доминировал на протяжение всего поединка. Рефери остановил бой в концовке третьего раунда, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом. Последний при этом перед схваткой оказался тяжелее оппонента на 22 килограмма.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)