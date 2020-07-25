Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Источник материала: Tut.by

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

Исмаилов доминировал на протяжение всего поединка. Рефери остановил бой в концовке третьего раунда, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом. Последний при этом перед схваткой оказался тяжелее оппонента на 22 килограмма.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.