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День тигра пройдёт в Минском зоопарке. Кто станет главным лицом праздника и для кого вход бесплатный?

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский зоопарк приглашает отметить Международный день тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День тигра пройдёт в Минском зоопарке. Кто станет главным лицом праздника и для кого вход бесплатный?

Гостей ждут 25 июля с самого утра. Кроме развлечений, подготовили и познавательную программу, ведь праздник ежегодно проводят, чтобы напомнить о важности сохранения популяции тигров.

День тигра пройдёт в Минском зоопарке. Кто станет главным лицом праздника и для кого вход бесплатный?

Главным действующим лицом праздника станет тигрица Ярослава. Полосатой кошке недавно исполнилось два года. Именинница получит мясной торт. Для ребят, родившихся 10 лет назад (в год Тигра), вход бесплатный.

День тигра пройдёт в Минском зоопарке. Кто станет главным лицом праздника и для кого вход бесплатный?

Ирина Климчук, методист Минского зоопарка:
Мы попросили ребят, прислать для ее поздравительные открытки. Будут зачитаны поздравления во время показательного кормления нашей тигрицы. Ребята придут бесплатно на территорию зоопарка по пригласительному билету на двоих – зоопарк, ДиноПарк.

Люди в материале: Ирина Климчук

 
 
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Новости Беларуси. Минский зоопарк приглашает отметить Международный день тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гостей ждут 25 июля с самого...
 
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