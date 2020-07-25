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День тигра пройдёт в Минском зоопарке. Кто станет главным лицом праздника и для кого вход бесплатный?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский зоопарк приглашает отметить Международный день тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гостей ждут 25 июля с самого утра. Кроме развлечений, подготовили и познавательную программу, ведь праздник ежегодно проводят, чтобы напомнить о важности сохранения популяции тигров.
Главным действующим лицом праздника станет тигрица Ярослава. Полосатой кошке недавно исполнилось два года. Именинница получит мясной торт. Для ребят, родившихся 10 лет назад (в год Тигра), вход бесплатный.
Ирина Климчук, методист Минского зоопарка:
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День тигра пройдёт в Минском зоопарке. Кто станет главным лицом праздника и для кого вход бесплатный?
Новости Беларуси. Минский зоопарк приглашает отметить Международный день тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гостей ждут 25 июля с самого...
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