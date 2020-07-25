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Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в прибыльный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приглашаю вас в усадьбу «Валерия». Здесь гостевой дом, здание бывшей школы. Усадьба названа в честь бабушки, она тут преподавала.
Теперь в деревне Кощеники, где не насчитать и десяти дворов, есть агроусадьба, о которой знает вся Беларусь. И не только.
Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы:
Фишка агроусадьбы – модный нынче гастротуризм. Недавно Наталья и сама не знала, «с чем это едят». А сейчас гости едут к ней (а это три тысячи человек ежегодно), чтобы попробовать аутентичные блюда, приготовленные по семейным рецептам XIX века.
Наталья Прокопук:
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Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в...
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