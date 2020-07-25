ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в прибыльный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Приглашаю вас в усадьбу «Валерия». Здесь гостевой дом, здание бывшей школы. Усадьба названа в честь бабушки, она тут преподавала.

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Теперь в деревне Кощеники, где не насчитать и десяти дворов, есть агроусадьба, о которой знает вся Беларусь. И не только.

Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы:
Когда я начинала, нашей деревни не было даже на картах. Когда ты делаешь что-то для себя, начинают видеть это соседи, и начинается постепенно благоустройство всего села.

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Фишка агроусадьбы – модный нынче гастротуризм. Недавно Наталья и сама не знала, «с чем это едят». А сейчас гости едут к ней (а это три тысячи человек ежегодно), чтобы попробовать аутентичные блюда, приготовленные по семейным рецептам XIX века.

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Наталья Прокопук:
Открытие безвиза дало возможность полякам, литовцам – кто к нам ближе – ездить. Они ездят прямо на велосипедах к нам из Польши. Это возможность для них узнать нашу страну, нам возможность показать.

Люди в материале: Наталья Прокопук, Дмитрий Боярович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика