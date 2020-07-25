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«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый мастер-класс Александры Саснович в Беларуси! 24 июля спортсменка преподала урок тенниса воспитанникам столичных спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во время мастер-класса ребята услышали советы по игре и тренировкам.
Основная часть мероприятия была посвящена работе на корте: в течение часа Александра обучала юных теннисистов правилам хорошего удара и техники. Самые старательные были поощрены призами.
После мастер-класса у всех ребят была возможность задать вопрос теннисистке в формате пресс-конференции. Например, дети интересовались, почему Александра выбрала теннис, просили совета, как перестать волноваться перед турнирами.
После мероприятия спортсменка провела автограф- и фотосессию.
Александра Саснович, теннисистка:
Уже в среду Александра улетает на турнир WTA, который пройдет на грунтовых кортах в итальянском в Палермо.
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Новости Беларуси. Первый мастер-класс Александры Саснович в Беларуси! 24 июля спортсменка преподала урок тенниса воспитанникам столичных спортивных школ, сообщили...
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