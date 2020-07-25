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«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый мастер-класс Александры Саснович в Беларуси! 24 июля спортсменка преподала урок тенниса воспитанникам столичных спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

Во время мастер-класса ребята услышали советы по игре и тренировкам.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

Основная часть мероприятия была посвящена работе на корте: в течение часа Александра обучала юных теннисистов правилам хорошего удара и техники. Самые старательные были поощрены призами.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

После мастер-класса у всех ребят была возможность задать вопрос теннисистке в формате пресс-конференции. Например, дети интересовались, почему Александра выбрала теннис, просили совета, как перестать волноваться перед турнирами.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

После мероприятия спортсменка провела автограф- и фотосессию.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

Александра Саснович, теннисистка:
Понравились ребятишки. Очень много талантливых – маленьких, шустрых, быстрых. Я уже отметила даже несколько из них. Атмосфера отличная была, все очень понравилось. Корт хороший. Я заряжаюсь энергетикой позитивной от них, поэтому для меня это в кайф больше было.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

Уже в среду Александра улетает на турнир WTA, который пройдет на грунтовых кортах в итальянском в Палермо.

Люди в материале: Александра Саснович

 
 
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Новости Беларуси. Первый мастер-класс Александры Саснович в Беларуси! 24 июля спортсменка преподала урок тенниса воспитанникам столичных спортивных школ, сообщили...
 
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