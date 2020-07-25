|
Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск. Заглядываем в гости к семье Бычковских. Главный в жизни проект для Ольги и Дмитрия – это восемь (да, вы не ослышались!) детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У старшего из детей, к слову, есть уже свои. Для них мама – самый дорогой в жизни человек, который и приласкает, и научит.
Ольга Бычковская, многодетная мать:
Говорят, быть мамой – это не работа. Ольга готова с этим поспорить. На детей уходит все ее время и силы.
Главное здесь – порядок и распределение обязанностей. Пока родителей нет дома, за сестрами и братьями присматривают старшие Кира и Ангелина.
Ольга Бычковская:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре
Новости Беларуси. Минск. Заглядываем в гости к семье Бычковских. Главный в жизни проект для Ольги и Дмитрия – это восемь (да, вы не ослышались!) детей, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)