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70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ГАИ усилили профилактику езды в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём

На любителей покататься под градусом обратят особое внимание. Только за последние полгода таких водителей оказалось больше тысячи. Причем если одни соглашались с нарушением, то другие шли до последнего.

70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём

Например, в июле в Заводском районе экипажу ГАИ пришлось гнаться за нетрезвым водителем. Лихач пытался выехать из города, но был пойман. За рулем находился 70-летний мужчина. Он признался, что градус в крови добавил уверенности, что удастся скрыться. В итоге нарушителю придется заплатить 2 000 штрафа и 4 года ходить пешком. К счастью, подобных случаев все меньше.

70-летний мужчина пытался скрыться на машине, но его поймали. Почему ГАИ усиливает профилактику пьянства за рулём

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За шесть месяцев текущего года всего по вине нетрезвых водителей было совершено шесть дорожно-транспортных происшествий, что на 50 % меньше числа аналогичного периода 2019 года.

Люди в материале: Александра Попова

 
 
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Новости Беларуси. В ГАИ усилили профилактику езды в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На любителей покататься под градусом...
 
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