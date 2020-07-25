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«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без смеха и веселья невозможно представить жизнь нашей героини. Надежда Никитина – актриса гомельского театра кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно в ее руках оживают персонажи сказок. В храм Мельпомены пришла прочитав заметку в газете. С тех пор сцена – это ее и любовь, и работа.
Надежда Никитина, актриса Гомельского государственного театра кукол:
Наш театр детский, это работа в основном с детьми. А отдача детских эмоций ни с чем не сравнится. Это самый лучший критик – ребенок.
В репертуаре Надежды роли в десятках спектаклей, но главная в жизни для нее роль мамы. Кстати, награду актриса считает заслугой и своей большой семьи.
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«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок
Новости Беларуси. Без смеха и веселья невозможно представить жизнь нашей героини. Надежда Никитина – актриса гомельского театра кукол, сообщили в программе...
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