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На Немиге ограничили движение транспорта из-за укладки асфальта

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Немигу ожидают насыщенные дни. Движение в этом районе ограничат сразу по нескольким причинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге ограничили движение транспорта из-за укладки асфальта

Первая – укладка асфальта от Городского Вала до площади Богушевича. Участок частично перекрыли 24 июля в 23:00, а откроют утром 27 июля.

На Немиге ограничили движение транспорта из-за укладки асфальта

Плюс на Немиге начинают готовиться к 90-летию ВДВ. По проспекту Победителей поедет военная техника. Репетировать будут у Дворца спорта – 26 июля с 07:00 до 22:00, 1 августа до обеда. В это время движение также ограничат.

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Новости Беларуси. Немигу ожидают насыщенные дни. Движение в этом районе ограничат сразу по нескольким причинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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