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Мама была против. 18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной
Источник материала: Tut.by
Кайя Гербер, дочь одной из самых известных моделей мира Синди Кроуфорд, повторяет судьбу матери: она невероятно востребована, и в свои 18 лет работает и с лучшими брендами — Chanel, Versace, и с лучшими изданиями о моде. Так, ее снимки украсят новый номер журнала Vogue.
И кадры получились очень смелыми: на девушке только лакированные ботфорты.
Помимо фотосессии, в номере есть интервью Кайи, где она признается, что даже в ее жизни, которая кажется такой успешной и счастливой, есть место боли и отчаянию:
— То, что вы видите в средствах массовой информации, чаще всего просто красивая обложка. Это нормально, что у вас не все безоблачно. Это нормально, что вам бывает грустно. Это нормально, когда день у вас не задался. Но об этом мы не рассказываем в соцсетях, — говорит Кайя.
Также девушка поделилась, что ее звездная мама была против обнаженной съемки. Синди в принципе не хотела, чтобы дочь, столько похожая на нее, шла по ее стопам. А когда стало ясно, что этого не избежать, постаралась уберечь ее от изнанки модельного мира.
— Мама не раз позировала обнаженной, но соглашалась на это только для того, чтобы пробиться в культовые издания. Она говорит, что будь у нее второй шанс, она ни за что бы на это не согласилась вновь.
Но Кайя к обнажению относится проще, чем ее мама, и объясняет, что находит наготу естественной и эстетичной.
А что о подобных съемках думаете вы?
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Кайя Гербер согласилась на откровенную фотосессию для журнала Vogue, несмотря на возражения знаменитой мамы.
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