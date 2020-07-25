ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

“БЕЛДЖИ” в I полугодии выпустил более 8,6 тыс. автомобилей

25.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“БЕЛДЖИ” в I полугодии выпустил более 8,6 тыс. автомобилей
 
Фото из архива

СЗАО “БЕЛДЖИ” в I полугодии 2020 года произвело более 8,6 тыс. автомобилей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на заводе.

По данным предприятия, объем промышленного производства в первом полугодии увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Br262,3 млн. Было произведено 8617 автомобилей.

За шесть месяцев реализовано 8644 машины, в том числе на рынок Беларуси – 4470. В денежном выражении (в долларовом эквиваленте) объемы экспорта выросли и составили почти 101%.

Ранее на заводе были представлены новый кроссовер Geely Coolray, а также электромобиль Geely Geometry A. “В электромобиле есть адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В конструкции использованы современные материалы и конструктивные решения”, – подчеркнули на предприятии.

В начале апреля поступил в продажу Geely Atlas с мультимедийной системой “Яндекс.Авто”. “Это удобный и эргономичный бортовой компьютер с нужными в дороге функциями. Интерфейс устроен так, чтобы водитель одновременно мог работать с несколькими сервисами. Например, следить за навигатором и переключать треки. Если у неактивного сервиса появляется информация, можно увидеть сообщение на экране. Так, программа предупредит о снеге или сильном ветре, а навигатор – о ремонтных работах или ограничении скорости. Бортовым компьютером можно управлять при помощи рук или голоса”, – рассказали на заводе.

Как подчеркнули в “БЕЛДЖИ”, в сложных условиях, которые складывались в первом полугодии в мировой экономике из-за пандемии, завод не останавливал конвейер. Все заказы по заключенным договорам выполнялись без ограничений.

В планах предприятия на этот год произвести 20 тыс. автомобилей, а также расширить экспорт в страны ЕАЭС, Украину и Литву.

Торжественное открытие завода “БЕЛДЖИ” состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Фото из архива СЗАО “БЕЛДЖИ” в I полугодии 2020 года произвело более 8,6 тыс. автомобилей. Об этом корреспонденту БЕЛТА
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне эти 10 килограммов мешали жить». Настя Ивлеева рассказала о том, как худела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика