“БЕЛДЖИ” в I полугодии выпустил более 8,6 тыс. автомобилей

СЗАО “БЕЛДЖИ” в I полугодии 2020 года произвело более 8,6 тыс. автомобилей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на заводе.

По данным предприятия, объем промышленного производства в первом полугодии увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Br262,3 млн. Было произведено 8617 автомобилей.

За шесть месяцев реализовано 8644 машины, в том числе на рынок Беларуси – 4470. В денежном выражении (в долларовом эквиваленте) объемы экспорта выросли и составили почти 101%.

Ранее на заводе были представлены новый кроссовер Geely Coolray, а также электромобиль Geely Geometry A. “В электромобиле есть адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В конструкции использованы современные материалы и конструктивные решения”, – подчеркнули на предприятии.

В начале апреля поступил в продажу Geely Atlas с мультимедийной системой “Яндекс.Авто”. “Это удобный и эргономичный бортовой компьютер с нужными в дороге функциями. Интерфейс устроен так, чтобы водитель одновременно мог работать с несколькими сервисами. Например, следить за навигатором и переключать треки. Если у неактивного сервиса появляется информация, можно увидеть сообщение на экране. Так, программа предупредит о снеге или сильном ветре, а навигатор – о ремонтных работах или ограничении скорости. Бортовым компьютером можно управлять при помощи рук или голоса”, – рассказали на заводе.

Как подчеркнули в “БЕЛДЖИ”, в сложных условиях, которые складывались в первом полугодии в мировой экономике из-за пандемии, завод не останавливал конвейер. Все заказы по заключенным договорам выполнялись без ограничений.

В планах предприятия на этот год произвести 20 тыс. автомобилей, а также расширить экспорт в страны ЕАЭС, Украину и Литву.

Торжественное открытие завода “БЕЛДЖИ” состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).