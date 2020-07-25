«Мне эти 10 килограммов мешали жить». Настя Ивлеева рассказала о том, как худела

Источник материала: Tut.by

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, как похудела на 10 килограммов в своем инстаграм-аккаунте. Девушке пришлось отказаться от любимых блюд, чтобы прийти в форму, о которой она давно мечтала.

— Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем, — написала она.

Настя не ела на ночь, хотя сейчас, когда она добилась желаемых результатов, уже может позволить себе на ночь картофельное пюре с котлетой.

— Но на самом деле я могла себе это позволить, потому что уже скинула лишнее. Сиськи отпали, все отпало. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя, — говорит блогер.

Ивлеева также призналась, что причиной похудения стал тот факт, что она перестала себе нравиться в прежнем весе.

— Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того.

К слову, некоторые подписчики раскритиковали Настю Ивлееву за сильное похудение. По их мнению, раньше ее формы смотрелись гораздо женственнее.