«Живи по уставу — заработаешь честь и славу!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Накануне 25 июля — Дня пожарной службы Беларуси — с редакцией «НН» поделился историей своей жизни почетный ветеран Несвижского РОЧС Вячеслав Кондратьевич Демьянчук.





Его нелегкий, но увлекательный путь начался со Львовского пожарно-технического училища МВД. В конце 70-х герой этого рассказа получил распределение в г. Несвиж, на благо которого трудился вплоть до 1999 года. На выбор профессии повлияла работа отца-фронтовика, который после войны стал командиром отделения пожарной службы в Минском учебном центре МЧС.

То время, с 1977 по 1999 год, Вячеслав Кондратьевич вспоминает с особым трепетом и теплом. Говорит, хотя и случалось разное, но самые неизгладимые впечатления оставляли в памяти истории с огнем. Одними из самых трудных были пожары в Ланской церкви и в производственном цеху Несвижского льнозавода. Оба с серьезными задымлениями. Но самыми напряженными и удручающими моментами в работе спасателя были и остаются происшествия с летальным исходом. В особенности, когда жертвами оказываются дети.

— В основном, именно детские шалости, неосторожное обращение с огнем становятся первопричинами возникновения пожара, — отмечает Вячеслав Кондратьевич.

Безусловно, трудовые условия порядком отличались от нынешних. Было сложнее и с рабочими руками, и с техникой. Однако приспосабливались ко всему: и в жару, и в холод на мотоциклах выезжали на вызовы, подрывались ночами и спешили помогать. Ведь люди и их благополучие — вот главные цели настоящего работника МЧС. Установка одна для всех — не оставить в беде, предотвратить, помочь. Но при этом и себя не потерять — всегда с честью и достоинством нести свое звание.

Спасательское дело — серьезное и не терпит чрезмерной романтики. Но, как и в любом деле, здесь важно «гореть» идеей. А для этого в работе спасателя есть своя формула — с холодным умом и горячим сердцем отдаваться профессии, приносить людям пользу и добро.

— Тогда благодарность не заставит себя долго ждать, она видна сразу — отмечает Вячеслав Кондратьевич. — Это наполненные счастьем глаза и сердца людей, которым ты очень помог.

Дарья ПИВОВАРСКАЯ,

студентка факультета

журналистики БГУ.