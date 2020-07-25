ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Живи по уставу — заработаешь честь и славу!»

25.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Накануне 25 июля — Дня пожарной службы Беларуси — с редакцией «НН» поделился историей своей жизни почетный ветеран Несвижского РОЧС Вячеслав Кондратьевич Демьянчук.

«Живи по уставу — заработаешь честь и славу!»

Его нелегкий, но увлекательный путь начался со Львовского пожарно-технического училища МВД. В конце 70-х герой этого рассказа получил распределение в г. Несвиж, на благо которого трудился вплоть до 1999 года. На выбор профессии повлияла работа отца-фронтовика, который после  войны стал командиром отделения пожарной службы в Минском учебном центре МЧС.

То время, с 1977 по 1999 год, Вячеслав Кондратьевич вспоминает с особым трепетом и теплом. Говорит, хотя и случалось разное, но самые неизгладимые впечатления оставляли в памяти истории с огнем. Одними из самых трудных были пожары в Ланской церкви и в производственном цеху Несвижского льнозавода. Оба с серьезными задымлениями. Но самыми напряженными и удручающими моментами в работе спасателя были и остаются происшествия с летальным исходом. В особенности, когда жертвами оказываются дети.

— В основном, именно детские шалости, неосторожное обращение с огнем становятся первопричинами возникновения пожара, — отмечает Вячеслав Кондратьевич.

Безусловно, трудовые условия порядком отличались от нынешних. Было сложнее и с рабочими руками, и с техникой. Однако приспосабливались ко всему: и в жару, и в холод на мотоциклах выезжали на вызовы, подрывались ночами и спешили помогать. Ведь люди и их благополучие — вот главные цели настоящего работника МЧС. Установка одна для всех — не оставить в беде, предотвратить, помочь. Но при этом и себя не потерять — всегда с честью и достоинством нести свое звание.

Спасательское дело — серьезное и не терпит чрезмерной романтики. Но, как и в любом деле, здесь важно «гореть» идеей. А для этого в работе спасателя есть своя формула — с холодным умом и горячим сердцем отдаваться профессии, приносить людям пользу и добро.

— Тогда благодарность не заставит себя долго ждать, она видна сразу — отмечает Вячеслав Кондратьевич. — Это наполненные счастьем глаза и сердца людей, которым ты очень помог.

Дарья ПИВОВАРСКАЯ,

студентка факультета

журналистики БГУ.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне 25 июля — Дня пожарной службы Беларуси — с редакцией «НН» поделился историей своей жизни почетный ветеран Несвижского РОЧС
 
Новости дня
Новости разные
 
“БЕЛДЖИ” в I полугодии выпустил более 8,6 тыс. автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика