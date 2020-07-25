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«Беларусь помнит»: молодежная акция к юбилею Победы завершилась в Минске
25.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семь дней, девять городов и полторы тысячи километров. В Беларуси завершилась молодежная акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около сотни юношей и девушек на поезде проехали по городам страны, где посетили мемориальные комплексы в честь погибших на полях сражений, сообщает «МИР 24».
На митингах памяти они разворачивали специальное полотно «Беларусь помнит». На нем имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы уроженцев Беларуси. В год 75-летия Великой Победы этот почётный список побывал во всех областях страны. Около стелы Минск – город-герой состоялось возложение цветов к памятнику всем погибшим в годы войны. А затем участники первого республиканского молодежного поезда передали полотно на хранение в музей истории Великой Отечественной войны.
Идею создания такого поезда в честь 75-летия Великой Победы озвучили на молодежном форуме России и Беларуси. Изначально планировали маршрут до Владивостока. В нем должны были принять участие молодые люди из двух стран. Когда улучшится эпидемиологическая ситуация, эту идею обязательно реализуют.
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Сотни юношей и девушек на поезде проехали по городам страны, где посетили мемориальные комплексы в честь погибших на полях сражений.
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