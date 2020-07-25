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В Греции объявили траур из-за начала мусульманских богослужений в стамбульском соборе Святой Софии

25.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В православных храмах Греции 24 июля раздавался траурный звон колоколов, а национальные флаги были приспущены. Так в стране отреагировали на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним II заявил, что превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть является "нечестивым оскорблением", а сегодняшний день, когда в Айя-София прошел первый намаз, стал днем скорби для всего христианского мира. Об этом сообщает Euronews.

Патриарх провел особую службу в афинском соборе, во время которой прозвучал гимн Деве Марии; полагают, что это пение было впервые исполнено в 626 году, чтобы поблагодарить Богородицу за защиту Константинополя во время османской осады.

Церковные колокола 24 июля звонили в трауре по всей Греции, а национальные флаги были приспущены наполовину.
 
 
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В православных храмах Греции 24 июля раздавался траурный звон колоколов, а национальные флаги были приспущены. Так в стране отреагировали на превращение собора...
 
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