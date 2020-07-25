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День пожарной службы отмечают в Беларуси 25 июля

25.07.2020 08:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Их работа – наша безопасность! День пожарной службы отмечают сегодня в Беларуси. Уже 167 лет спасатели держат руку на пульсе!

Они готовы противостоять любым происшествиям природного и техногенного характера, и оказывают помощь коллегам со всего мира. Обновляется техника, появляются новые подразделения и направления. Накануне пожарная часть открылась в одном из минских микрорайонов Лошица.  

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы развиваться дальше. Чтобы своевременно технологии совершенствовать и оказывать всю возможную помощь людям».

Каждый праздник спасатели превращают в эффектное шоу. По-настоящему зрелищную программу приготовили и на сегодня. В столице основное действо развернётся в Парке Горького. Водная феерия, фейерверк средь бела дня, демонстрация техники – лучше один раз увидеть. Кстати, это можно сделать и не выходя из дома – прямую трансляцию из разных регионов Беларуси будут вести в интернете.

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Их работа – наша безопасность! День пожарной службы отмечают сегодня в Беларуси. Уже 167 лет спасатели держат руку на пульсе! Они готовы противостоять любым...
 
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