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День пожарной службы отмечают в Беларуси 25 июля
Источник материала: ОНТ
Их работа – наша безопасность! День пожарной службы отмечают сегодня в Беларуси. Уже 167 лет спасатели держат руку на пульсе!
Они готовы противостоять любым происшествиям природного и техногенного характера, и оказывают помощь коллегам со всего мира. Обновляется техника, появляются новые подразделения и направления. Накануне пожарная часть открылась в одном из минских микрорайонов Лошица.
Каждый праздник спасатели превращают в эффектное шоу. По-настоящему зрелищную программу приготовили и на сегодня. В столице основное действо развернётся в Парке Горького. Водная феерия, фейерверк средь бела дня, демонстрация техники – лучше один раз увидеть. Кстати, это можно сделать и не выходя из дома – прямую трансляцию из разных регионов Беларуси будут вести в интернете.
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Их работа – наша безопасность! День пожарной службы отмечают сегодня в Беларуси. Уже 167 лет спасатели держат руку на пульсе! Они готовы противостоять любым...
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