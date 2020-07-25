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Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него

25.07.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него

На пляже города Нью-Смирна-Бич (Флорида, США) ребенка укусила акула. Об этом информирует Click Orlando.

Инцидент произошел 23 июля. 11-летний мальчик стоял в воде по пояс. Вокруг были люди. Акула неожиданно напала на ребенка.

Травмы пострадавшего не опасны для жизни.

Источник уточняет, что в округе Волуша, где произошло нападение акулы, с 1882 года зафиксировано 312 неспровоцированных человеком укусов хищными рыбами.

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На пляже города Нью-Смирна-Бич (Флорида, США) ребенка укусила акула. Об этом информирует Click Orlando. Инцидент произошел 23 июля. 11-летний мальчик стоял в воде по пояс....
 
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