Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него

Источник материала: ОНТ

На пляже города Нью-Смирна-Бич (Флорида, США) ребенка укусила акула. Об этом информирует Click Orlando.

Инцидент произошел 23 июля. 11-летний мальчик стоял в воде по пояс. Вокруг были люди. Акула неожиданно напала на ребенка.

Травмы пострадавшего не опасны для жизни.

Источник уточняет, что в округе Волуша, где произошло нападение акулы, с 1882 года зафиксировано 312 неспровоцированных человеком укусов хищными рыбами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram