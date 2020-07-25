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На бывшем винзаводе начали перерабатывать рыбу

25.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприятие по переработке рыбы создано на производственной площадке ликвидированного КУПП "Подсвильский винзавод" в Глубокском районе, сообщил управляющий по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) завода Владимир Кандыбо.

Для реализации проекта было зарегистрировано ООО "Фишмэн Пауэр". На начальном этапе компания займется выпуском копченой и соленой продукции из морской рыбы. Для этого в ноябре 2019 года на аукционе инвестор приобрел комплекс недвижимого имущества винзавода почти за Br283 тыс. В состав комплекса вошло около 50 капитальных строений и объектов инженерной инфраструктуры в горпоселке Подсвилье Глубокского района, в том числе двухэтажное здание заводоуправления, главный производственный корпус, соковый цех и цех газированных напитков, помещение бара и два магазина, два спиртохранилища.

На перепрофилирование производственных помещений инвестор направил около Br780 тыс. В частности, в бывшем цехе розлива винодельческой продукции организовано копчение, в лаборатории и складском помещении производится соление рыбы. Котельная будет переведена на природный газ. На предприятии трудоустроено более 20 человек из числа бывших работников Подсвильского винзавода.

В перспективе переработку сырья планируется организовать по круглосуточному циклу. Для этого предполагается создать около 120 рабочих мест, которые преимущественно займут бывшие работники винзавода после соответствующей переподготовки. Продукция будет полностью экспортироваться на российский рынок. При выходе на ежемесячную переработку около 150 т сырья производитель рассчитывает получать выручку от реализации в сумме около 2,7 млн российских рублей в месяц.
 
 
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Предприятие по переработке рыбы создано на производственной площадке ликвидированного КУПП "Подсвильский винзавод" в Глубокском районе, сообщил управляющий по...
 
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