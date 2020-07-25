Доллар «сдался», евро дорожает. На сколько доллар подешевеет к началу августа?

рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Об этом в комментарии Myfin.byстарший аналитик компании «Альпари Евразия»





– Основной новостью уходящей недели в мировой экономике стало принятие Евросоюзом программы экономической помощи для пострадавших от пандемии стран, в первую очередь это касается стран юга Европы: Португалия, Испания, Италия, Греция.

Евро на эту новость отреагировал очень положительно. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1390 до 1,16 ровно, или на 1,8%.





Российский рубль немного укрепился к доллару, но при этом сдал к сильно выросшей европейской валюте. Доллар в России снизился с 71,7 российского рубля до 71,6, или на 0,2%.













Евро подорожал с 81,7 российского рубля до 83 ровно, или на 1,6%.





В результате в Беларуси доллар и российский рубль снизились, евро подорожал.





Доллар снизился на 0,4%, евро вырос на 1,43%, российский рубль подешевел на 0,16%.





Подорожавший евро смог утянуть стоимость валютной корзины наверх, хоть и незначительно. После двух недель снижения валютная корзина подорожала на 0,09%.





Если стоимость европейской валюты продолжит расти на мировых рынках, что весьма вероятно, то евро сможет вновь подорожать к белорусскому рублю, при том что доллар и российский рубль незначительно снизятся.





Что это значит?

На наступающей неделе доллар может снизится до 2,38 белорусского рубля.





Евро может подорожать до 2,81 белорусского рубля.





А российский рубль может подешеветь до 3,33 белорусского рубля за 100 российских.



