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Доллар «сдался», евро дорожает. На сколько доллар подешевеет к началу августа?
Источник материала: Партизан
На этой неделе евро активно пошел в рост, а доллар подешевел. Какие курсы иностранных валют увидят белорусы в конце июля?
Об этом в комментарии Myfin.by
– Основной новостью уходящей недели в мировой экономике стало принятие Евросоюзом программы экономической помощи для пострадавших от пандемии стран, в первую очередь это касается стран юга Европы: Португалия, Испания, Италия, Греция.
Евро на эту новость отреагировал очень положительно. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1390 до 1,16 ровно, или на 1,8%.
Российский рубль немного укрепился к доллару, но при этом сдал к сильно выросшей европейской валюте. Доллар в России снизился с 71,7 российского рубля до 71,6, или на 0,2%.
Евро подорожал с 81,7 российского рубля до 83 ровно, или на 1,6%.
В результате в Беларуси доллар и российский рубль снизились, евро подорожал.
Доллар снизился на 0,4%, евро вырос на 1,43%, российский рубль подешевел на 0,16%.
Подорожавший евро смог утянуть стоимость валютной корзины наверх, хоть и незначительно. После двух недель снижения валютная корзина подорожала на 0,09%.
Если стоимость европейской валюты продолжит расти на мировых рынках, что весьма вероятно, то евро сможет вновь подорожать к белорусскому рублю, при том что доллар и российский рубль незначительно снизятся.
Что это значит?
На наступающей неделе доллар может снизится до 2,38 белорусского рубля.
Евро может подорожать до 2,81 белорусского рубля.
А российский рубль может подешеветь до 3,33 белорусского рубля за 100 российских.
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На этой неделе евро активно пошел в рост, а доллар подешевел. Какие курсы иностранных валют увидят белорусы в конце июля?
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