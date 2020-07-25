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Приём документов начинается в вузах

25.07.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приём документов начинается в вузах

Сегодня в вузах начинается приём документов. Это, пожалуй, один из самых ответственных этапов вступительной кампании.

В первую неделю августа пройдут внутренние вступительные экзамены. А зачисление на бюджет намерены завершить 11 августа. Если после этого останутся вакантные места, проведут дополнительный набор. Приём на платную форму обучения продлится до 15 числа. Уже началась выдача сертификатов централизованного тестирования. Получить их абитуриенты могут в тех пунктах, где проходили испытания.

Фото: БЕЛТА

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Сегодня в вузах начинается приём документов. Это, пожалуй, один из самых ответственных этапов вступительной кампании. В первую неделю августа пройдут внутренние...
 
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