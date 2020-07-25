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«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа

25.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания «Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах, говорится на странице перевозчика в Facebook.



При покупке дополнительного багажа онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.

Если покупать онлайн после приобретения билета, то стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро для всех тарифов.

В офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость дополнительного багажа — 50 евро.

Оформить услугу онлайн можно не позднее, чем за 2 часа до вылета.

По 1 августа багаж можно купить по старым правилам.

Перед покупкой услуги «Белавиа» рекомендует подробнее ознакомиться с новыми условиями на сайте авиакомпании.
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах, говорится на странице перевозчика в Facebook.
 
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