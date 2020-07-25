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Хотите прокатиться в картинг-клубе бесплатно? Рассказываем, что для этого нужно
Источник материала: Tut.by
25 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на заезды
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 10 двойных сертификатов на заезды в столичном картинг-клубе. Победители смогут бесплатно покататься на картах сами, а также пригласить с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» утром в пятницу, 31 июля.
В этот раз AFISHA.TUT.BY разыгрывает 10 двойных заездов на картах в картинг-клубе по адресу пр. Дзержинского, 91. Напомним, что в столице после перезапуска
Чтобы сделать посещение картинг-клуба максимально безопасным, каждому клиенту здесь бесплатно выдаются одноразовые подшлемники и перчатки, а перед каждым заездом шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.
Билеты на 10-минутный заезд в картинг-клуб стоят от 16 рублей. Для тех, кто покупает их онлайн на AFISHA.TUT.BY, предусмотрена дополнительная скидка 20%. Таким образом, самый бюджетный вариант посещения картинга — 12,80 рубля. Победители розыгрыша смогут прокатиться бесплатно.
Если вы не привыкли рассчитывать на удачу, купить билет в картинг-клуб можно уже сейчас.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Предложение доступно для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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25 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на заезды в картинг-клубе...
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