Хотите прокатиться в картинг-клубе бесплатно? Рассказываем, что для этого нужно

Источник материала: Tut.by

25 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на заезды в картинг-клубе под открытым небом . Счастливчикам он достанется бесплатно, победители будут объявлены 31 июля.



Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 двойных сертификатов на заезды в столичном картинг-клубе. Победители смогут бесплатно покататься на картах сами, а также пригласить с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» утром в пятницу, 31 июля.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В этот раз AFISHA.TUT.BY разыгрывает 10 двойных заездов на картах в картинг-клубе по адресу пр. Дзержинского, 91. Напомним, что в столице после перезапуска открылась новая 400-метровая асфальтированная трасса для картинга на свежем воздухе. Это площадка с разнообразными техничными поворотами и разгонной прямой с максимальной скоростью до 60 км/ч. Гостям предлагают прокатиться на современных французских картах Sodi SR5 и RT8, которые считаются одними из лучших в мире.

Чтобы сделать посещение картинг-клуба максимально безопасным, каждому клиенту здесь бесплатно выдаются одноразовые подшлемники и перчатки, а перед каждым заездом шлемы, экипировка, рули и сиденья картов обрабатываются дезинфицирующим средством.

Билеты на 10-минутный заезд в картинг-клуб стоят от 16 рублей. Для тех, кто покупает их онлайн на AFISHA.TUT.BY, предусмотрена дополнительная скидка 20%. Таким образом, самый бюджетный вариант посещения картинга — 12,80 рубля. Победители розыгрыша смогут прокатиться бесплатно.

Если вы не привыкли рассчитывать на удачу, купить билет в картинг-клуб можно уже сейчас.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Предложение доступно для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на заезды в картинг-клубе App Store Google Play