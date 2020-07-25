Экс-министр обороны Республики Беларусь: «Применение армейской силы и оружия против своего народа – это серьезное преступление, не имеющее сроков давности…»

Равков напомнил, что два года назад была принята новая Военная доктрина, которая разрабатывалась с учетом международной обстановки. И привел в пример события «арабской весны», Сирию и Украину.





«Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади, – цитата из выступления Равкова 16 июля во время посещения А.Лукашенко 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады быстро разлетелась по интернету. – Не надо распускать сопли и думать о том, что кто то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа. Но вы должны четко понимать: мы – силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача – не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить! Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А все это начнется (если вдруг начнется), это будет тайно, тихо, организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете. А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более в этом завязаны внешние силы – это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом».





Зачем Равков пытается напугать людей кровавыми революциями, которые якобы могут случиться в Минске в день президентских выборов? Ведь никто из кандидатов в президенты не заявлял, что хочет устроить силовой переворот. Наоборот, всеми подчеркивается, что речь идет исключительно о мирном протесте, если будут нагло нарушены все принципы справедливых выборов, если не будет организован прозрачный и честный подсчет голосов. И на мирные протесты белорусы имеют право – в Конституции записано.





«Народная Воля» поинтересовалась, как расценивает слова госсекретаря Совета безопасности бывший министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский. поинтересовалась, как расценивает слова госсекретаря Совета безопасности бывший министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский.





– В мою бытность армия предназначалась исключительно для защиты от внешних угроз, но сейчас военная доктрина изменилась, – говорит Козловский. – Равков сказал, что могут быть задействованы не только армейские, но и другие силовые структуры. Возможно, привезут в Минск бригаду спецназа из Марьиной Горки – когда ее создавали, предусматривалось, что в случае необходимости она сможет оперативн прибыть в столицу.





Если бы это было в моей власти, я попытался бы убедить руководство страны, что нельзя сегодня устраивать войну в центре Минска. Люди выходят на мирные протесты, а их волокут в автозаки…





Трудно предсказать, как будут развиваться события после президентских выборов. Особенно когда уже звучат высказывания по поводу того, мы, мол, пойдем на все, чего бы это нам ни стоило. Боюсь, у нынешней власти может сработать инстинкт «мы здесь хозяева»…





Как бы я поступил на месте армейских начальников? Никогда не выполнял бы преступный приказ, направленный на уничтожение людей. Ведь одно дело, когда ОМОН задерживает за какие-то нарушения, и другое дело – применить армию, которая имеет боевое оружие. Руководителям силовых структур сегодня нужно очень крепко подумать, как поступить и что сделать для того, чтобы все решилось мирным путем. В первую очередь нужно слушать и слышать людей! Нельзя допускать противостояния с народом.





Я точно не знаю, какие сейчас настроения в армии. Но у всех, кто сегодня служит, есть родители, дети, близкие, которые живут в этой стране и видят, что происходит. Уверен, что армия не хотела бы участвовать в политических разборках. Есть силы внутренних дел – это их работа. Я убежден, что армию нельзя применять в этой ситуации. Иначе можно потерять и армию, и страну…





Применить армейскую силу и оружие против своего народа – это большое преступление, которое не имеет сроков давности. Это страшно…