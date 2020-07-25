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Наблюдатели от СНГ изучат готовность участков на выборах президента Беларуси
25.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начала работу Миссия наблюдателей от СНГ на выборах президента. Организацию их работы обсудили в Минске.
Прошла встреча руководителя штаба миссии с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Наблюдатели от Содружества изучат готовность участков, будут следить за ходом досрочного голосования и работать в основной день выборов – 9 августа.
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В Беларуси начала работу Миссия наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси. Организацию их работы обсудили в Минске.
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