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Наблюдатели от СНГ изучат готовность участков на выборах президента Беларуси

25.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начала работу Миссия наблюдателей от СНГ на выборах президента. Организацию их работы обсудили в Минске.

Прошла встреча руководителя штаба миссии с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Наблюдатели от Содружества изучат готовность участков, будут следить за ходом досрочного голосования и работать в основной день выборов – 9 августа.

«Как бы трудно ни было, например, сегодня отсутствует транспортное сообщение, мы надеемся, что нам удастся сформировать пусть не такую многочисленную миссию, как мы раньше это делали, но достаточную для того, чтобы увидеть, как идет подготовка к выборам и сделать соответствующие выводы», – заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В состав наблюдателей войдут представители государств-участников Содружества, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси начала работу Миссия наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси. Организацию их работы обсудили в Минске.
 
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