Названа эффективная альтернатива утреннему кофе

Источник материала: ОНТ

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала в интервью радио Sputnik об эффективном и полезном продукте, который поможет активизировать мозговую деятельность и взбодриться утром.

Кофейные зерна также можно употреблять в пищу, эффект будет сравним с чашкой горячего напитка. Например, кофейные зерна в шоколаде не вызовут перенапряжение мозга, которое можно получить от большой дозы кофеина.

К тому же, шоколад нейтрализует негативное влияние кофеина, поэтому кофейные зерна в шоколаде менее вредны для сердца, чем кружка кофе.

Однако всегда следует помнить о необходимости хорошо высыпаться. Кофе и кофейные зерна в шоколаде дают временный эффект и не заменят полноценного отдых, который нужен для здоровой работы мозга и всего организма.

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