ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина тонул на Тетеринском водохранилище: на помощь пришли спасатели

25.07.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина тонул на Тетеринском водохранилище: на помощь пришли спасатели

24 июля возле деревни Пригани-2 (Круглянский район, Могилевская область) на Тетеринском водохранилище тонул человек. На место прибыли спасатели. Тонущий мужчина находился в воде в 30 метрах от берега. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Спасатели извлекли пострадавшего на берег при помощи веревки, круга и жилета. Мужчину передали медикам. Спасенный был осмотрен, в госпитализации он не нуждался.

По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил покупаться в водохранилище.

МЧС уточняет, что купание на Тетеринском водохранилище запрещено, соответствующие предупреждающие знаки установлены.

Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля возле деревни Пригани-2 (Круглянский район, Могилевская область) на Тетеринском водохранилище тонул человек. На место прибыли спасатели. Тонущий мужчина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Высокая температура по вечерам: на какие болезни указывает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика