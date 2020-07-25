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Мужчина тонул на Тетеринском водохранилище: на помощь пришли спасатели
Источник материала: ОНТ
24 июля возле деревни Пригани-2 (Круглянский район, Могилевская область) на Тетеринском водохранилище тонул человек. На место прибыли спасатели. Тонущий мужчина находился в воде в 30 метрах от берега. Об этом
Спасатели извлекли пострадавшего на берег при помощи веревки, круга и жилета. Мужчину передали медикам. Спасенный был осмотрен, в госпитализации он не нуждался.
По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил покупаться в водохранилище.
МЧС уточняет, что купание на Тетеринском водохранилище запрещено, соответствующие предупреждающие знаки установлены.
Фото: МЧС
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24 июля возле деревни Пригани-2 (Круглянский район, Могилевская область) на Тетеринском водохранилище тонул человек. На место прибыли спасатели. Тонущий мужчина...
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