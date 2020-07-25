Мужчина тонул на Тетеринском водохранилище: на помощь пришли спасатели

Источник материала: ОНТ

24 июля возле деревни Пригани-2 (Круглянский район, Могилевская область) на Тетеринском водохранилище тонул человек. На место прибыли спасатели. Тонущий мужчина находился в воде в 30 метрах от берега. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Спасатели извлекли пострадавшего на берег при помощи веревки, круга и жилета. Мужчину передали медикам. Спасенный был осмотрен, в госпитализации он не нуждался.

По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил покупаться в водохранилище.

МЧС уточняет, что купание на Тетеринском водохранилище запрещено, соответствующие предупреждающие знаки установлены.

Фото: МЧС

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