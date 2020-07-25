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Высокая температура по вечерам: на какие болезни указывает?
Источник материала: ОНТ
На что может указывать повышение температуры вечером, в беседе с газетой «
Вечером нормой считается повышение температуры тела до 37°C. Однако 37,5°C – это уже тревожный симптом. Причины могут быть физиологические – горячая пища или определенные лекарства, физические нагрузки, употребление алкоголя, ПМС.
Из патологических причин - чаще всего вечернее повышение температуры бывает из-за простудных заболеваний.
Гормональные сбои или проблемы в работе щитовидной железы могут влиять на температуру тела. А еще вечером температура обычно повышается при онкологических заболеваниях.
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На что может указывать повышение температуры вечером, в беседе с газетой «Аргументы и Факты» рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко,...
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