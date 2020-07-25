ГАИ ищет очевидцев аварии в деревне Леньки

Источник материала: Слуцк Город





6 июня около 8:30 житель Слуцка 1989 года рождения на автомобиле Пежо Эксперт при движении со стороны Слуцка в деревне Леньки на трассе Р23 осуществлял левый поворот и не пропустил встречное транспортное средство.

Навстречу ехал БМВ 520 под управлением мужчины 1963 года, который в результате столкновения получил травмы.

В рамках расследования ГАИ Слуцка просит свидетелей и очевидцев откликнуться по телефонам +375(29)302-78-90 или 102.



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