|
ГАИ ищет очевидцев аварии в деревне Леньки
25.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
6 июня около 8:30 житель Слуцка 1989 года рождения на автомобиле Пежо Эксперт при движении со стороны Слуцка в деревне Леньки на трассе Р23 осуществлял левый поворот и
Навстречу ехал БМВ 520 под управлением мужчины 1963 года, который в результате столкновения получил травмы.
В рамках расследования ГАИ Слуцка просит свидетелей и очевидцев откликнуться по телефонам +375(29)302-78-90 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июня около 8:30 житель Слуцка 1989 года рождения на автомобиле Пежо Эксперт при движении со стороны Слуцка в деревне Леньки на трассе Р23 осуществлял левый поворот и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)