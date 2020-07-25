В Орше начался пикет Светланы Тихановской

Еще до прибытия кандидата собралось несколько сотен человек, развевались бело-красно-белые флаги.









фото: Белсат





На сцене: Светлана Тихановская, Вероника Цапкала (жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкала) и Мария Колесникова (представитель избирательного штаба, еще один кандидат в президенты Виктор Бабарика).







