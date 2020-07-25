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В Орше начался пикет Светланы Тихановской

25.07.2020 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В парке Героев в Орше начинается митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Еще до прибытия кандидата собралось несколько сотен человек, развевались бело-красно-белые флаги.


 

фото: Белсат


На сцене: Светлана Тихановская, Вероника Цапкала (жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкала) и Мария Колесникова (представитель избирательного штаба, еще один кандидат в президенты Виктор Бабарика).

 


Митинг начался с песни певца Виктора Цоя "Перемен". Кандидат начала свою речь на белорусском языке, пишет svaboda.org

 
 
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В парке Героев в Орше начинается митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.
 
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