Журналисты госСМИ Беларуси в эфирах защищают Лукашенко, в соцсетях – обвиняют коллег во лжи





"Всегда были и есть попытки изнутри взорвать ситуацию, дестабилизировать ее" ("Беларусь 1", Беларусь).





"Личный выбор выйти на акции протеста – это и есть фейк" (ОНТ, Беларусь).





"Их используют как пушечное мясо, чтобы разжечь конфликт гражданский и стереть государство" (СТВ, Беларусь).





"Искать, кому выгодно за рубежом? Ну да, наверное, кому-то выгодно, всегда есть такие силы – и на юге, и на западе, и на севере, и на востоке" ("Беларусь 1", Беларусь).





За рубежом с живым интересом следят за Беларусью и попытками Лукашенко удержаться у власти. Западные СМИ традиционно поддерживают уличную демократию, но российские в этот раз неожиданно от привычной критики "майданов" удержались.





"В Белоруссии после отказа ЦИК регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами на пост президента страны люди вышли на улицы" ("360", Россия).

"Люди кричат "Позор". После десятилетий жизни при этом режиме они устали" (BBC News, Великобритания).

"Победа президента практически гарантирована – он у власти уже 26 лет, и в Штатах его называют "последним диктатором Европы" (Al Jazeera, Катар).

Государственные телеканалы в Беларуси уверяют: народ искренне поддерживает Лукашенко.





"Иностранная афера провалилась, Лукашенко – не слабак" (ОНТ, Беларусь).

"Действующего главу государства готовы поддержать 69,4% граждан" ("Беларусь 1", Беларусь).

С приближением выборов в государственных медиа Беларуси все больше материалов о деловых поездках президента, о его встречах с рабочими, крестьянами и военными.









Живется в стране благодаря президенту хорошо и спокойно, говорят белорусам с телеэкранов журналисты и ведущие. Но их же коллеги портят идиллическую картину: возмущаются в соцсетях действиями ОМОНа и цензурой.





Все эти люди после откровенности в социальных сетях оказались без работы – государственные каналы отстранили даже тех, кто годами вел авторские программы. Проекты развлекательные, в белорусских новостях все идет по-прежнему: материалы об угрозе развала страны чередуются с рассказами о достижениях Александра Лукашенко и несостоятельности оппозиционных кандидатов.



