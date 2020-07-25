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Трагедия Бангладеш: треть страны ушла под воду

25.07.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это самое крупное наводнение с 1988 года.

В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.
Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина, пишет moyby.com
Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.
 
 
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Это самое крупное наводнение с 1988 года.
 
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