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Трагедия Бангладеш: треть страны ушла под воду
Источник материала: Партизан
Это самое крупное наводнение с 1988 года.
В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.
Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина, пишет
Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.
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Это самое крупное наводнение с 1988 года.
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