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«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске
Источник материала: СТВ
У Минска за последние 10 лет есть опыт строительства удобных и скоростных дорожных артерий, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Тысячи километров нового покрытия, современные развязки. Проспект Дзержинского, Южная магистраль, удобные дороги в новых микрорайонах. И это делают наши дорожные строители.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Минчане любят город за скорость передвижения. И чтобы столица не застряла в пробках, как другие мегаполисы, дорожники работают на опережение. Вот-вот в центре замкнётся Первое транспортное кольцо, а реконструкция мостов и путепроводов стала привычной картиной. Неудобства компенсируются качеством работ, увеличением дорожного трафика и долговечностью конструкций. Гарантию дают – 5 лет. Но ремонт не потребуется значительно дольше.
Александр Ярошик:
Есть намного больше какой-то современной техники, которая упрощает работу. Если привести в пример путепровод Орловская – Победителей – его строительство занимало порядка 4 лет. Сейчас мы берем на себя такой груз и такой подход, что мы за 4 месяца фактически разберем до основания то, что 4 года строилось, и построим новое. При этом новая конструкция путепровода уже будет соответствовать современной колесной нагрузке, что, в принципе, уже предъявляется ко всему. Раньше фура в кузове перевозила 16-20 тонн, сейчас она может спокойно переводить около 40, и двигаться, в том числе по новым устроенным путепроводам и улицам, не нанося им какого-то вреда.
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«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске
У Минска за последние 10 лет есть опыт строительства удобных и скоростных дорожных артерий, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Тысячи километров нового...
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