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«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

25.07.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У Минска за последние 10 лет есть опыт строительства удобных и скоростных дорожных артерий, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

Тысячи километров нового покрытия, современные развязки. Проспект Дзержинского, Южная магистраль, удобные дороги в новых микрорайонах. И это делают наши дорожные строители.

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Первое городское транспортное кольцо полностью разгрузит центр Минска. То есть для того, чтобы проехать через город, не нужно будет въезжать в сам центр. Объемы дорожных работ, несомненно, растут, увеличиваются. В настоящий момент идут работы основных объектов – это Первое транспортное кольцо – последний этап, который соединяет, и улица Жуковского – также один из значимых объектов. Сама улица Жуковского – продление ее. Это 2 километра новые полностью улицы, которая будет основной магистралью нового микрорайона Минск-Мир. И устройство – участочек по существующей улице, где был частный сектор, с уширением. И строительство новой развязки, которую мы уже запустили на пересечении с улицей Аэродромной.

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

Минчане любят город за скорость передвижения. И чтобы столица не застряла в пробках, как другие мегаполисы, дорожники работают на опережение. Вот-вот в центре замкнётся Первое транспортное кольцо, а реконструкция мостов и путепроводов стала привычной картиной. Неудобства компенсируются качеством работ, увеличением дорожного трафика и долговечностью конструкций. Гарантию дают 5 лет. Но ремонт не потребуется значительно дольше.

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

Александр Ярошик:
Самый главный подход – это, все-таки, по совести те работы, которые мы выполняем, чтобы, по крайней мере, будет стыдно, если в нашу бытность придется их переделывать по причине каких-то дефектов. Как правило, мы руководствуемся тем, чтобы все материалы, которые мы используем в строительстве, были наши, белорусские. Поэтому можно смело заявить то, что на 100% получается наш продукт полностью белорусским. Потому что и рабочая сила, сами организации, и материалы полностью все наши. Нужно понимать, что сегодня даже сами материалы для производства работ – они уже совершенно иные. Сами тенденции – намного проще стало работать.

«Главный подход – это, всё-таки, по совести». Замыкают Первое кольцо и строят развязку на Аэродромной. Какие ещё дороги построят в Минске

Есть намного больше какой-то современной техники, которая упрощает работу. Если привести в пример путепровод Орловская – Победителей – его строительство занимало порядка 4 лет. Сейчас мы берем на себя такой груз и такой подход, что мы за 4 месяца фактически разберем до основания то, что 4 года строилось, и построим новое. При этом новая конструкция путепровода уже будет соответствовать современной колесной нагрузке, что, в принципе, уже предъявляется ко всему. Раньше фура в кузове перевозила 16-20 тонн, сейчас она может спокойно переводить около 40, и двигаться, в том числе по новым устроенным путепроводам и улицам, не нанося им какого-то вреда.

Люди в материале: Александр Ярошик

 
Теги: Минск
 
 
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У Минска за последние 10 лет есть опыт строительства удобных и скоростных дорожных артерий, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Тысячи километров нового...
 
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