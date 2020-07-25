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В Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Источник материала: ОНТ
В Каменце-Подольском (Хмельницкая область, Украина) в ДТП попала машина скорой помощи. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом
По данным правоохранителей, ДТП произошло вечером 24 июля. Автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой скорой помощи. В результате аварии девять человек получили травмы.
Предварительно установили, что столкновение произошло по вине 30-летнего водителя Honda.
Заведено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: Нацполиция Украины
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В Каменце-Подольском (Хмельницкая область, Украина) в ДТП попала машина скорой помощи. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом информирует...
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