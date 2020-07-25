ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

25.07.2020 14:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область, Украина) в ДТП попала машина скорой помощи. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, ДТП произошло вечером 24 июля. Автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой скорой помощи. В результате аварии девять человек получили травмы.

Предварительно установили, что столкновение произошло по вине 30-летнего водителя Honda.

Заведено уголовное дело. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Нацполиция Украины

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Каменце-Подольском (Хмельницкая область, Украина) в ДТП попала машина скорой помощи. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом информирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доктор Мясников назвал преступниками водителей, использующих телефоны за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика