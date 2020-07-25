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Чем полезна голубика, если есть ее регулярно: ягода-антиэйдж – 5 преимуществ

25.07.2020 14:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем полезна голубика, если есть ее регулярно: ягода-антиэйдж – 5 преимуществ

О пяти преимуществах голубики для здоровья и красоты кожи пишет bazaar.ru

1. Борется с преждевременным старением. Голубика - кладезь антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами – они запускают процессы старения организма. Под их воздействием клетки кожи ослабевают, она теряет упругость и естественное сияние. Доказано, что регулярное употребление голубики замедляет процессы старения примерно на 3−5 лет.

2. Улучшает кровообращение. Здоровье сердца и кровеносной системы связано с внешним видом кожи, ведь кровь доставляет к клеткам питательные вещества, кислород, а также выводит шлаки и токсины. Кислород защищает кожу от тусклости и шелушений, стимулирует регенерацию кожи.

3. Стимулирует выработку коллагена - белка молодости, который с возрастом организму тяжело вырабатывать. Уже к 20 годам выработка коллагена сокращается, а после 25 - количество новых волокон становится меньше числа разрушившихся, поэтому мы замечаем первые признаки старения - кожа теряет упругость, появляются морщины, структура волос и ногтей истончается. В ягодах голубики содержатся активные соединения, которые стимулируют выработку собственного коллагена организмом.

4. Ускоряет регенерацию. Голубика также богата витаминами С и К, которые необходимы для эффективной регенерации кожных покровов - царапины, ссадины, следы от акне, солнечные ожоги. 100 г. голубики обеспечат суточной нормой этих витаминов.

5. Голубика - отличный источник клетчатки. Она поддерживает здоровье кишечника, который в свою очередь обеспечит хорошее самочувствие, правильную работу всего организма и сияющую кожу.

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О пяти преимуществах голубики для здоровья и красоты кожи пишет bazaar.ru.  1. Борется с преждевременным старением. Голубика - кладезь антиоксидантов, которые...
 
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