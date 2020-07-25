Артисты пожаловались Рогачуку на плохое содержание животных в парке Бреста. Есть решение

Источник материала: Виртуальный Брест

Хорошая идея родилась во время встречи с коллективами театра кукол и драмтеатра. Творческие люди подняли проблему плохого содержания животных в уголке живой природы в парке культуры и отдыха.





В частности, актёр Олег Бузук предложил использовать европейскую практику. Любой житель города может проявить личную инициативу и стать хозяином того или иного животного. То есть, он будет закреплен за конкретным питомцем, у которого будет своя клетка. На ней - табличка с именем мецената.





Вполне разумный подход. Как считаете?





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П.С. Состояние данного живого уголка возьму под свой личный контроль.