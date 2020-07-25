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Подняли подарки по лестнице в окно: как гомельские спасатели поздравили мам с рождением детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гомельские спасатели 24 июля отправились в роддом. Не спасать, а поздравить новоиспеченных мам с рождением малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожелания и подарки прямиком в родильное отделение доставили по пожарной лестнице. Подарки малышам было решено передать непременно через окно.
Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельского областного родильного дома:
Подарки получать всегда приятно, поэтому мамы довольны и счастливы. Мало того, что произошло такое событие, как рождение их детей, плюс еще подарки работников МЧС.
Александр Меркулов, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Таким необычным образом сотрудники МЧС хотели напомнить, что именно родители являются гарантом безопасности для детей.
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Новости Беларуси. Гомельские спасатели 24 июля отправились в роддом. Не спасать, а поздравить новоиспеченных мам с рождением малышей, сообщили в программе Новости...
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