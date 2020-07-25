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Строительство арендного жилья и вопросы ЖКХ. Прямую субботнюю линию с жителями региона провел заместитель председателя облисполкома Виталий Невера

25.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Строительство арендного жилья и вопросы ЖКХ. Прямую субботнюю линию с жителями региона провел заместитель председателя облисполкома Виталий Невера

На прямую линию заместителя председателя облисполкома сегодня поступило около 30 звонков. Касались они преимущественно вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, ремонта и строительства дорог. Жители Гродно сегодня не раз обращали внимание на состояние асфальтного покрытия на улицах города, затянувшиеся ремонтные работы. Волновали людей также вопросы, связанные с заменой канализации и лифтов в многоквартирных домах, землеустройством.

Схемой приватизации земельного участка в одном из садовых товариществ Гродненского района интересовалась гродненка. Специалисты, дежурившие на прямой линии, дали женщине подробные разъяснения, что делать и куда обращаться, чтобы грамотно решить вопрос.

Были обращения, которые касались сферы социальной защиты: начисления пенсий, работы социальных служб. Одна из жительниц Зельвы – инвалид первой группы, рассказала, что нуждается в помощи соцработника, так как не может самостоятельно выйти на улицу. Обращение направлено по адресу, и женщине помогут.

Один из вопросов затрагивал жилищное строительство. Жительница Щучина, волнуясь за сына, который стоит в очереди на улучшение жилищных условий, интересовалась, как скоро в Гродно планируется начать строительство новых арендных квартир. Тема актуальна сегодня в призме всего региона. Строительство 76-квартирного арендного дома в областном центре сейчас ведется в микрорайоне Южный-2. К концу года планируется сдать дом в эксплуатацию. В целом жилищное строительство в регионе развивается: уровень обеспеченности жильем в расчете на одного человека растет. Всего в области в этом году намерены построить не менее 415 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около 130 тысяч – с господдержкой.

На многие вопросы, поступившие на прямую линию, граждане получили ответы сразу. Отдельные обращения будут детально изучены перед принятием конкретного решения.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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На прямую линию заместителя председателя облисполкома сегодня поступило около 30 звонков. Касались они преимущественно вопросов жилищно-коммунального хозяйства,...
 
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