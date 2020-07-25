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Что еще МАРТ, кроме шампиньонов, обязал магазины включить в ассортимент?
Источник материала: Партизан
Кроме шампиньонов, универсамы должны включить в свой ассортимент гематоген и кукурузный крахмал.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) своим постановлением расширил ассортимент товаров, который должен быть в магазинах,
Соответствующее постановление МАРТ от 17 июля 2020 года №49 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Таким образом, в список товаров, которые должны присутствовать на полках универсамом, включены гематоген, кукурузный крахмал, свежие шампиньоны.
Ассортимент непродовольственных магазинов расширится филаментными светодиодными электрическими лампами.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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Кроме шампиньонов, универсамы должны включить в свой ассортимент гематоген и кукурузный крахмал.
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