Что еще МАРТ, кроме шампиньонов, обязал магазины включить в ассортимент?









сообщает Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) своим постановлением расширил ассортимент товаров, который должен быть в магазинах,Sputnik.

Соответствующее постановление МАРТ от 17 июля 2020 года №49 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.





Таким образом, в список товаров, которые должны присутствовать на полках универсамом, включены гематоген, кукурузный крахмал, свежие шампиньоны.





Ассортимент непродовольственных магазинов расширится филаментными светодиодными электрическими лампами.





Документ вступает в силу после его официального опубликования.



