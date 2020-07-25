Костевич - про «яму» в демографии, ввод «декрета» для мужчин и как сделать пенсии достойными

Источник материала: Tut.by

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предлагает перенимать опыт Швеции, где каждый мужчина обязан три месяца быть в декретном отпуске по уходу за ребенком. Министр не отрицает, что нечто подобное будет внедрено и в нашей стране. Об этом министр заявила во время своей поездки в Глубокое в первой половине июля. Министр также рассказала о возможных изменениях по семейному капиталу и в Трудовом кодексе, которые могут ввести.



Ирина Костевич во врем акции по безвозмездной сдаче крови «Безопасная кровь спасает жизни». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ирина Костевич отметила, что в белорусском обществе утвердилась ситуация, когда воспитанием детей в основном занимаются мамы. Министр предложила перенимать опыт Швеции, где каждый мужчина обязан три месяца быть в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Министр не отрицает, что нечто подобное будет внедрено и в нашей стране, сообщается на сайте Глубокского райисполкома.

Про новшества, которые могут ввести по семейному капиталу

Говоря про семейный капитал, который назначают при рождении третьего и последующих детей, Ирина Костевич отметила, что важно людям дать мотивацию к рождению второго ребенка. «Для этого Министерством труда и социальной защиты совместно с иными профильными министерствами и ведомствами разрабатывается ряд мер. Например, есть предложение расширить выплату материнского капитала семьям, в которых родится второй ребенок. Кроме того, Ирина Костевич сообщила, что запускается второй этап по выплатам материнского капитала. Прорабатывается сейчас вопрос о расширении пунктов, по которым родители могут им воспользоваться», — сообщается на сайте райисполкома.

Какое новшество могут ввести в Трудовой кодекс

Ирина Костевич затронула тему продолжительности жизни. Более 400 человек в стране перешагнули 100-летний рубеж, сообщает vitvesti.by. Но министр выразила обеспокоенность значительным разрывом в продолжительности жизни мужчин и женщин — более 10 лет. Одна из причин в том, что мужчины реже задумываются о здоровом образе жизни, правильном питании. По ее мнению, необходимо в Трудовом кодексе закрепить обязанность нанимателя предоставлять работнику один оплачиваемый рабочий день для прохождения диспансеризации. По ее мнению, усиление профилактических мер должно помочь снизить смертность в стране.

Про пенсии и то, как «обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости»

Министр напомнила, что в 2020 году в Беларуси мужчины выходят на пенсию по достижению возраста 62 лет, женщины — 57 лет. Требования к страховому стажу составляют — 17,6 лет, сообщает «Веснiк Глыбоччыны»

Средний размер пенсии по возрасту в стране составляет 472 рубля (по сравнению с июлем прошлого года она увеличилась на 12,5%). В Глубокском районе, где проживает 11,3 тысяч пенсионеров, размер пенсии 459 рублей (это более 47%от средней зарплаты по району).

«Стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии. Этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике», — написало районное издание со встречи с министром.

Минтруда сейчас занимается цифровизацией процедур, связанных с выходом человека на пенсию. В частности, прорабатывается вопрос о создании информационного сервиса, с помощью которого человек за 10−15 лет до пенсионного возраста сможет получить информацию о своем стаже и размере будущей пенсии. Информационный сервис также должен помочь людям путем некоторых с ним манипуляций, собрать всю необходимую документацию на оформление пенсии.

Ирина Костевич подчеркнула, что эта работа не одного года, ведь цифровые данные по работающим гражданам в нашей стране стали собираться только с 2003 года. Она отметила, что в данный момент ведется разработка правового документа, на основании которого будет запущена оцифровка бумажных носителей, созданных до 2003 года.

Про демографическую «яму»

Ирина Костевич отметила, что перед властями стоит задача преодолеть демографическую яму, которая образовалась вследствие низкой рождаемости в период 90-х годов. Дело в том, что родившиеся в тот период дети на сегодня достигли возраста, когда они могут становиться родителями, но в виду малого количества этих людей сегодня в стране сложилась тенденция к низкой рождаемости.