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Приёмное отделение 10-ой больницы планируют модернизировать. Что ещё там появилось в последние годы?
Источник материала: СТВ
Настоящие медицинские дворцы – часть городской инфраструктуры. В развитие системы здравоохранения Минска за последние 5 лет вложено более 800 миллионов рублей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Новые поликлиники, корпуса больниц, современная техника. Всё работает на благо здоровья не только минчан, но и жителей всей страны.
Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-ой больницы г. Минска:
И даст Бог, если всё сложится, как сейчас происходит, то и будет модернизация приёмного отделения по всем современным технологическим требованиям. Количество выполняемых высокотехнологичных операций в год составляет порядка 5 тысяч. Более 100 тысяч мы пациентов принимаем для консультативной помощи со всех регионов республики и из-за рубежа.
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Приёмное отделение 10-ой больницы планируют модернизировать. Что ещё там появилось в последние годы?
Настоящие медицинские дворцы – часть городской инфраструктуры. В развитие системы здравоохранения Минска за последние 5 лет вложено более 800 миллионов рублей,...
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