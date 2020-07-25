Лесные пожары продолжают бушевать на юге Греции

Источник материала: ОНТ

На юге Греции поселке Кенхреи третий день продолжается борьба с лесным пожаром. Об этом сообщили в местном издании Ekathimerini.

На помощь спасателям брошена авиация. Пока ситуацию взять под контроль не удается. В тушении задействовано 4 самолета с водой и 6 вертолетов, 367 пожарных и 92 пожарных автомобиля. Им также помогают волонтеры.

По мнению специалистов, есть риск, что пожар перекинется на жилые дома.

Огненная стихия бушует уже третий день, все это - недалеко от поселка Кенхреи в Коринфии.

Сообщается, что пока в результате пожара никто не пострадал. Жители трех ближайших деревень были успешно эвакуированы из опасной зоны.





Фото: Twitter

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