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Лесные пожары продолжают бушевать на юге Греции
Источник материала: ОНТ
На юге Греции поселке Кенхреи третий день продолжается борьба с лесным пожаром. Об этом сообщили в местном издании Ekathimerini.
На помощь спасателям брошена авиация. Пока ситуацию взять под контроль не удается. В тушении задействовано 4 самолета с водой и 6 вертолетов, 367 пожарных и 92 пожарных автомобиля. Им также помогают волонтеры.
По мнению специалистов, есть риск, что пожар перекинется на жилые дома.
Сообщается, что пока в результате пожара никто не пострадал. Жители трех ближайших деревень были успешно эвакуированы из опасной зоны.
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На юге Греции поселке Кенхреи третий день продолжается борьба с лесным пожаром. Об этом сообщили в местном издании Ekathimerini. На помощь спасателям брошена авиация....
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