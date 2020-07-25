«Честные люди»: «Если увидим, что Лукашенко набрал 51%, мы должны будем признать эти цифры»

Источник материала: Tut.by

Примерно полтора месяца назад в Беларуси заработала онлайн-платформа « Честные люди », цель которой, как сказано в описании, обеспечить право каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение достоверной и прозрачной информации о них. Команда сообщила, что планирует публиковать полезную информацию и четкие инструкции. Сегодня в рамках этой инициативы работает уже десяток проектов, призванных среди прочего привлечь на участки наблюдателей, защитить голоса и дать объективные данные. 42.TUT.BY побеседовал с представителями «Честных людей» о том, почему это важно для белорусов и зачем нужно идти голосовать именно 9 августа.

Как появились «Честные люди» и сколько там человек?

«Честные люди» — это сообщество, работу которого поддерживают и развивают неравнодушные белорусы. На ее базе работает несколько проектов, среди которых:

«Скорая взаимопомощь» (площадка, которая призвана связать между собой тех, кому нужна помощь и тех, кто готов ее предложить);

проект, чья цель — привлечь наблюдателей на участки;

платформа «Голос», посредством которой предлагается защитить голоса избирателей: все желающие смогут отправить фото своего бюллетеня в чат-боты в Viber и Telegram, затем снимки обработают и опубликуют итоговые цифры после официальных результатов выборов, то есть 10 августа.

Также «Честные люди» сотрудничают с платформой « Зубр », чей функционал планируется использовать для наблюдения на избирательных участках, фиксации явки и нарушений, размещения данных протоколов с участков, а также подсчета голосов, отданных за каждого кандидата.

На встречу с нами пришло три представителя «Честных людей». Одна из них — Надежда Бука, художник и иллюстратор, которая отвечает в инициативе за визуальную составляющую. Второй — Александр Хомич, представившийся как «айтишник с 2000 года»: он занимается проектом для наблюдателей. И третий — Илья Шапотковский: «отец трех детей, бизнесмен в разных сферах, в том числе в финтехе, который координирует проекты».



Слева направо: Надежда Бука, Александр Хомич, Илья Шапотковский

По их словам, «Честные люди» «родились» из «Декларации о честных выборах», которую выпустил штаб Виктора Бабарико. Она привлекла много внимания, и в какой-то момент четыре человека решили на ее основе создать «Честных людей». Причем, как отмечают собеседники, только один из них был в штате Бабарико, остальные были аполитичны. «Это обычные белорусы, которым в один момент захотелось что-то сделать для своей страны», — отмечают они.

Постепенно к команде стали присоединяться новые люди. Если в первый день в инициативе было четыре человека, то на третий — уже пятнадцать, в том числе модераторы, которые занимались соцсетями. Когда в Беларуси закончился сбор подписей за выдвижение кандидатов, число участников составило около 50, а когда сформировали участковые избирательные комиссии — примерно 100, и в рамках инициативы работало пять проектов.

Сегодня «Честные люди» — это десять проектов и более 300 человек. На вопрос, есть ли у них руководитель, собеседники отвечают отказом.

— Нельзя сказать, что у нас какая-то иерархическая структура, все возникло очень стихийно, — поясняет Илья Шапотковский. — Мы — идейные, креативные и, главное, инициативные люди, которые объединились вокруг одной цели. А именно — мы хотим честных цифр, честных выборов и считаем, что Беларусь этого заслуживает. Наша отличительная черта — проактивная позиция.

— Этим летом было два показательных примера: первый — с COVID-19, когда люди соорганизовались и помогали больницам и друг другу. И второй — когда в Минске возникла проблема с водой, и минчане вновь пришли на помощь. По сути, «Честные люди» — то же самое. Мы просто стараемся помочь друг другу, сделать нашу жизнь чуть лучше, — добавляет Александр Хомич. — Ну и, конечно, можно вспомнить, как люди помогали друг другу в « Хавьер » в 2013 году.

Те, кто сейчас в «Честных людях», как шутят участники команды, «в политике с 17 мая, плюс-минус два месяца». При этом необязательно сотрудничать со штабом кого-либо из кандидатов — главное, быть «инициативным и проактивным».

Например, Надежда Бука была в инициативной группе Виктора Бабарико, но говорит, что это не связано с «Честными людьми».

— Я художник, человек культуры, и я одна из тех, кому надоело, что у нас нет свободы выражения в искусстве. Причем я не одна такая, я знаю, что за мной и театралы, и музыканты, и художники. Мы все хотим какого-то глотка свежего воздуха и выражения свободы через искусство в том числе. И когда я узнала, что организована такая прекрасная инициатива, то сразу откликнулась.

Это такой шанс, который дается не каждый год. Думаю, что мы еще о себе заявим. Например, уже сегодня (беседа проводилась 24 июля — прим.TUT.BY) на платформе «Голос» менее чем за сутки проголосовало 250 тысяч — это о чем-то говорит.





Те, кто присоединился к инициативе, могут работать на постоянной основе или же выполнить разовую задачу.

— У нас есть ребята, которые безумно заняты и потому креативят ночью. Мне пришлось, допустим, работать full-day, full-night, наверное, 24/7 без остановки. Дети меня видят 10 минут по утрам, без преувеличения, — говорит Илья. — Есть ребята, которые готовы приехать помочь после работы. Например, у нас есть служба поддержки, где люди отвечают на письма, принимают инициативы, идеи. И там каждый может помогать дистанционно, выделить час-два в день своего свободного времени.

— Есть какой-нибудь отбор кандидатов, собеседование?

— Главное, чтобы человек придерживался наших принципов и занимал проактивную позицию. На собеседования, интервью у нас нет времени. Что за принципы? Мы все хотим честных прозрачных выборов. Даже если окажется, что кандидат № 1 набрал 51%, значит, мы должны будем честно это принять.

Получают ли участники зарплату и как работает «Скорая взаимопомощь»?

На вопрос, есть ли у представителей команды зарплата или какие-либо другие выплаты, Александр отвечает, что все абсолютно бесплатно — скорее, они сами вкладывают деньги.

— Тут надо спросить, сколько мы готовы потратить, — смеется Илья. — Условный пример — ленточки («Честные люди» предложили повязывать на запястье белые ленты, приходя на участок, чтобы обозначить, сколько людей выступает за перемены в стране — прим. TUT.BY). Мы запустили это, а через час приехал волонтер и сказал, что сделал нам 10 тысяч браслетов.

Или другой пример — нас пригласили поучаствовать в Дзержинске и в митинге в парке Дружбы народов с объединенным штабом. Мы быстро организовались, но нам нужна была промо-продукция, и «печатник» сам привез нам майки. Тут же не нужны безумные бюджеты.

— Ну, допустим, для условного человека из глубинки это может быть существенная сумма.

— Приведу пример. Недавно к нам пришла пенсионерка, которая предложила нам пожертвовать свои накопления из пенсии — две тысячи рублей. Я ответил, что нам не надо пожертвований. Но это показывает, что люди готовы отдавать на дело чуть ли не последнее, — рассказывает Илья. — У нас есть проект « Скорая взаимопомощь » — так мы помогаем людям помогать нуждающимся, — речь, в частности, идет о тех, кто пострадал (например, потерял работу) из-за своей гражданской позиции, поясняет он.

Он добавляет, что сейчас на платформе более 50 предложений от работодателей и более 100 предложений обучить. Причем необязательно от айтишных компаний — есть даже предложение обучить людей массажу. Также люди могут оказать уволенному поддержку с точки зрения финансов.

— Все — по инициативе людей. Нужно сказать, что деньги в рамках проекта «Скорая взаимопомощь» «Честным людям» не поступают. Мы лишь помогаем тем, кто нуждается в поддержке, найти человека, который может эту поддержку оказать. Дальше все происходит между двумя физическими лицами в рамках договора оферты, что указана на сайте, все абсолютно легально.





Стоит добавить, что в команде есть юристы, которые следят за соблюдением законов (например, один из них, Павел Дик, во время недавнего заседания ЦИК задавал Лидии Ермошиной вопросы). Но в целом в «Честных людях» можно встретить людей разных профессий. Так, много преподавателей, учителей, врачей работают в службе поддержки, отвечают на письма и заявки «Скорой взаимопомощи».

Какие проекты сейчас есть, и можно ли фотографировать бюллетени в кабинках для платформы «Голос»?

Сегодня на сайте «Честных людей» упомянуто три проекта. Но на деле их больше — просто не все из них открыты. Как поясняет Илья, в инициативе есть служба продвижения, юридическая служба, техподдержка.

Есть проект «Избиратели», который рассказывает, что каждый избиратель может выполнять функции наблюдателя, а также учит человека, как защитить свой голос. Также был проект «Прозрачность», когда команда две недели проводила мозговой штурм, чтобы придумать, что можно сделать для улучшения прозрачности выборов. На выходе они подготовили разные решения и «раздали» их по проектам.

Еще, как отмечает Шапотковский, помимо «Скорой взаимопомощи» у них есть проект, который «думает, как поддержать членов избирательной комиссии».

— Да, этих людей тоже нужно поддерживать — их заставляют делать вещи, которые они с удовольствием не делали бы.

И, конечно, есть платформа Zubr.in — партнер «Честных людей», который подготовил весь инструментарий как для наблюдателей, так и для избирателей, чтобы зафиксировать все нарушения и помочь подсчитать явку.

То есть, некоторые проекты могут завершиться, а другие — продолжать свою работу некоторое время. Плюс в каждом есть подпроекты.





Один из последних проектов называется «Голос» — это онлайн-платформа, где избирателям предлагается отправить фото своего бюллетеня в чат-боты в Viber и Telegram. Но после запуска у пользователей возникли некоторые вопросы, например, как будут обрабатываться бюллетени — вручную или с помощью машинного зрения?

— «Голос» — это ассоциация крутых программистов, которые разработали продукт, где будут и нейронные сети, и распознавание, и защита, — отвечает Илья. — Живой пример — нас сейчас спрашивают, почему у нас линейный рост голосов на платформе. Но при этом люди берут узкий сегмент (со статистикой так нельзя). Мы же показываем широкий сегмент на 24 часа. Плюс в целях безопасности мы задали тайминг на кэш, чтобы правильно обрабатывать присланные нам голоса. То есть, решение по безопасности может показаться ошибкой.

Действительно, в платформе будет использоваться компьютерное зрение и нейронные сети, но на деле куда важнее комплексная архитектура этого решения, а она действительно хорошая.

Собеседники подчеркивают, что хотя белорусы услышали про «Голос» буквально на днях, на деле проект стартовал давно, а в том виде, в котором мы его видим сейчас, существует уже три недели. Плюс в платформе будет еще несколько модулей — распознавания бюллетеней, информационная часть, где команда хочет показать данные после голосования; статистика, над которой сейчас работают статисты, чтобы показать впоследствии правильную репрезентативную выборку.

Работа над «Голосом» не окончена — еще предстоит создать решение для людей старшего возраста, снять видеоинструкцию и внедрить множество предложений, присланных через форму обратной связи: от добавления белорусского языка до «крутых секьюрных вещей».

— Популярность нашего сервиса превзошла наши самые смелые ожидания, — говорит Александр. — Мы рассчитывали, что выпустим MVP (минимально жизнеспособный продукт — прим.TUT.BY), а потом «докрутим», чего не хватает, основываясь на обратной связи от наших пользователей. Но на деле в плане обратной связи у нас наблюдается взрывной рост. Уверен, что мы все пожелания учтем. Та архитектура, которая у нас есть «под капотом», позволит добавить нужные вещи. С точки зрения секьюрности и хранения данных у ребят все хорошо.





— Да, но люди беспокоятся, что, допустим, можно будет оформить Telegram и Viber на разные номера и слать фото одних и тех же бюллетеней.

— Мы и не претендуем на стопроцентную точность, это невозможно, — парирует Илья. — Невозможно распознать по мессенджеру, сколько лет человеку, является ли он гражданином Беларуси. Но если к платформе присоединится миллион или три миллиона человек, то погрешность в 1−2% будет допустимой.

Если кто-то захочет купить «симки» и сфальсифицировать результаты, пожалуйста, мы с этим тоже справимся. Допустим, будем отбраковывать те аккаунты, которые появились две недели или месяц назад.

— В конце концов мы «Честные люди» и рассчитываем на то, что нашими инструментами тоже пользуются честные люди, и у нас получатся честные данные, — добавляет Александр.

— Еще многие спрашивают, точно ли можно фотографировать бюллетени в кабинках.

— Да, говорили , что нельзя выкладывать фото до оглашения результатов, то есть, до 20.00 9 августа. Но ничего не сказано про выкладывание фото после, — отвечает Александр. — И нигде не говорится, что фотографировать в кабинке нельзя (только если ЦИК не проведет дополнительное заседание и не запретит). Так что фотографировать бюллетень в кабинке можно.

Причем, отмечают собеседники, они предусмотрели различные варианты событий — вплоть до проблем с интернетом 9 августа: в таком случае они призывают прислать фото бюллетеня позже, на следующий день.





Но, пожалуй, один из наиболее частых вопросов, которые сейчас задают в комментариях, это — какой практический смысл в альтернативном инструменте для подсчета голосов? Ведь он не может заменить или как-то повлиять на официальные данные.

— Такой же смысл, как и в наблюдателях, и участковых избирательных комиссиях, и кандидатах, — отвечает Илья. — Мы не безразличны и хотим убедиться в том, что все честно.

Мы как никогда хотим, чтобы явка была 100%, так как в таком случае для фальсификации остается меньше лазеек. Поэтому мы считаем, что избиратели должны приходить на участок только 9 августа во второй половине дня, и при этом хотим альтернативно подсчитать голоса, позволить людям узнать честные данные. Причем это достигается не только с помощью «Голоса», но и «Зубра», и наблюдателей, которые позволяют подсчитать явку на конкретных участках и сравнить с официальными цифрами.

Это способ защиты своих голосов — сфотографировать бюллетень и отправить снимок на сервера. Или даже не отправлять, а сохранить снимок на телефоне, чтобы потом, в случае возникновения вопросов, сказать «вот мой бюллетень» и подать жалобу, если что не так.

— Мы можем не знать всех смыслов, которые люди вкладывают в тот же «Голос». Может, они хотят защитить свои голоса или сделать так, чтобы их услышали. Так как сейчас у большинства складывается впечатление, будто их не слышат, — говорит Александр. — Люди должны увидеть четкие цифры и сравнить их с цифрами ЦИК и государственных аккредитованных организаций, которые будут проводить экзит-пулы. Если эти цифры сойдутся, тогда все успокоятся.

— А если не сойдутся?

— Тут каждый решит для себя, что делать, — отвечает Надежда.

— Инициатива «Честных людей» должна сохранить здравую аполитичность, дойти до 9 числа и показать данные после оглашения результатов, то есть, 10 августа, — замечает Илья. — Мы не выступаем за кого-либо из кандидатов. Повторюсь: если мы увидим, что Лукашенко набрал 51%, мы должны будем признать эти цифры. Но скажу честно — в этот же день я хорошенько выпью, а потом соберу чемодан и уеду. Мне не хочется это делать, здесь мои родители, это моя родина. Но жить в стране, где тебя не слышат и не учитывают, невозможно.

— Я как айтишник имею много возможностей уехать из этого государства. Но я принципиально хочу жить в Беларуси, — добавляет Александр. — Мне кажется, что каждый белорус должен попробовать что-то улучшить — может, хотя бы чуть-чуть, на бытовом уровне. Тогда и в стране будет жить лучше.

— Просто пришло время, когда «человек для человека», — говорит Надежда. — Если не сегодня, то когда? Осталось две недели, и человек уже должен для себя решить, готов ли он что-то поменять. Готов ли пойти именно 9 августа на участок и отдать голос за своего кандидата. Другого шанса уже просто не будет.

Почему «Честные люди» призывают голосовать именно 9 августа? И что будет с проектами после выборов?





Представители «Честных людей» подчеркивают, что призывают всех прийти на участок именно в день голосования.

— Целых пять дней досрочного голосования! Это как минимум бессмысленно даже с точки зрения траты государственных денег, — отмечает Александр. — Прийти в день голосования — это конституционное право всех людей. Если кого-то загоняют проголосовать досрочно, это незаконно — любой гражданин Республики Беларусь может сам выбрать день, когда ему прийти на участок. Если же кому-то указывают, что ему нужно голосовать именно досрочно, то пусть этот человек себя спросит — зачем это делается. По-моему, ответ очевиден.

Но если вы хотите помочь провести выборы честно — становитесь наблюдателями. Общество должно убедиться, что на выборах все честно, а единственный оставшийся для этого инструмент — наблюдатели. Конечно, последнее постановление ЦИК внесло определенную корректировку (на заседании Центральной избирательной комиссии 22 июля Лидия Ермошина, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, предложила уменьшить количество наблюдателей на участках. — прим.TUT.BY). Но государство все равно не имеет права отказать в аккредитации, если ты правильно заполнил документы. В противном случае у тебя есть правовые основания подать жалобу и добиваться права попасть на участок.

Уже сейчас проект собрал 10 тысяч независимых наблюдателей, оставивших свои заявки. При этом, как говорят собеседники, рекорд прошлых лет был порядка двух тысяч.

На вопрос, что будет с проектами после выборов, Илья отвечает, что 9 августа в 20.00 большинство из них, кроме, пожалуй «Скорой взаимопомощи», которая «только начнет набирать обороты», будут закрыты.

А собранные в рамках инициативы «Честные люди» данные, если будет такая возможность, опубликуют 10 августа — все желающие смогут зайти и посмотреть, какие жалобы были на конкретном участке, какая там была явка, и сравнить с информацией, которая исходит от избирательной комиссии.

В завершение беседы спрашиваем, не страшно ли представителям «Честных людей» открыто высказывать свою позицию?

— Вы же понимаете, что страх — это чувство, которое есть абсолютно у всех. И в большинстве случаев еще и полезное, — отвечает Александр. — Но «Честные люди» работают в рамках закона. Страшно ли нам? Да, страшно. Но гораздо страшнее, что ничего в этой стране не поменяется.

— Каждый боится, но чувство справедливости выше страха, — добавляет Надежда.