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В вузах Беларуси стартует приемная кампания

25.07.2020 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси сегодня стартует приемная кампания в учреждениях высшего образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную форму обучения. При этом необходимо отметить, что прием документов на бюджет будет осуществляться по 31 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем, если это необходимо, при наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму обучения будет продолжаться по 15 августа, зачисление - по 17 августа", - рассказал Сергей Касперович.



Внутренние вступительные экзамены ссузы проведут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, с 13 по 15 августа - на базе 11 классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9 классов, по 17-е - на базе 11 классов. После будет продолжаться прием на платную форму обучения: по 14 и 18 августа соответственно. Зачисление на платную форму: по 16 августа - на базе 9 классов, по 19-е - на базе 11 классов. Прием на уровень ПТО  будет вестись по 20 августа. По 25 августа - зачисление на бюджетную и платную форму".
 
 
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В Беларуси сегодня стартует приемная кампания в учреждениях высшего образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального...
 
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