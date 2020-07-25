В Айя-Софии в Стамбуле провели первый намаз

Источник материала: ОНТ

В большой мечети Айя-Софии – так теперь официально называется бывший православный храм в Стамбуле – сегодня завершилась первая мусульманская молитва – намаз.

В нем участвовали несколько тысяч человек. Для этого храм специально подготовили: старинные фрески с изображением христианских святых на время закрыли. А традиционный для церквей мраморный пол – теперь под войлочными коврами. Международная организация ЮНЕСКО, в список культурного наследия которой был включен собор, по-прежнему ждет от турецких властей гарантий, что все элементы, относящиеся к православной традиции в соборе, сохранят.

Напомним, храм Святой Софии – одна из самых крупных церквей в мире. Долгое время функционировал как музей. Таким образом, сохраняя свой изначальный православный статус и находясь в центре мусульманского мира. Решение турецких властей всё-таки сделать из него мечеть встретило непонимание в Европе. В Еврокомиссии заявили о том, что это «плохая отправная точка» для дальнейшего сотрудничества. А в церквях Греции это утро началось с траурных служб по бывшему главному Византийскому храму.

Фото: Анастасия Лемба

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram