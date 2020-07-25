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На базе ВВС во Флориде произошла перестрелка, погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Перестрелка на базе ВВС США в штате Флорида. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавший доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Личности участников перестрелки на данный момент не разглашаются. Что стало причиной конфликта также пока не известно. Ведется расследование инцидента.
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Новости США. Перестрелка на базе ВВС США в штате Флорида. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавший доставлен в...
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