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На базе ВВС во Флориде произошла перестрелка, погиб человек

25.07.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Перестрелка на базе ВВС США в штате Флорида. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе ВВС во Флориде произошла перестрелка, погиб человек

Пострадавший доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Личности участников перестрелки на данный момент не разглашаются. Что стало причиной конфликта также пока не известно. Ведется расследование инцидента.

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Новости США. Перестрелка на базе ВВС США в штате Флорида. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавший доставлен в...
 
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