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Что делать, если вы пришли на пикет в поддержку Тихановской, и хотите рассказать об этом миру

25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Да, друзья, делиться собственными фотографиями можно и нужно, и мы приготовили для вашего удобства несколько вариантов. Это будут соцсети портала Виртуальный Брест, куда вы можете отправить свои фотографии, мнения, видео, и мы опубликуем самые лучшие на сайте.

Что делать, если вы пришли на пикет в поддержку Тихановской, и хотите рассказать об этом миру

фото - иллюстрация

Итак, вот куда вы можете отправить свои кадры:

Присылайте нам то, что считаете нужным, а мы тут уже разберёмся. И кроме прочего, ваши фото увидят другие участники социальных сетей.

Спасибо за информацию! Пока на месте встрече вот так:

Что делать, если вы пришли на пикет в поддержку Тихановской, и хотите рассказать об этом миру

 
Теги: Брест
 
 
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  Да, друзья, делиться собственными фотографиями можно и нужно, и мы приготовили для вашего удобства несколько вариантов. Это будут соцсети портала Виртуальный...
 
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