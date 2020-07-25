Что делать, если вы пришли на пикет в поддержку Тихановской, и хотите рассказать об этом миру

Источник материала: Виртуальный Брест

Да, друзья, делиться собственными фотографиями можно и нужно, и мы приготовили для вашего удобства несколько вариантов. Это будут соцсети портала Виртуальный Брест, куда вы можете отправить свои фотографии, мнения, видео, и мы опубликуем самые лучшие на сайте.





фото - иллюстрация

Итак, вот куда вы можете отправить свои кадры:

Присылайте нам то, что считаете нужным, а мы тут уже разберёмся. И кроме прочего, ваши фото увидят другие участники социальных сетей.

Спасибо за информацию! Пока на месте встрече вот так:



