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Что делать, если вы пришли на пикет в поддержку Тихановской, и хотите рассказать об этом миру
25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Да, друзья, делиться собственными фотографиями можно и нужно, и мы приготовили для вашего удобства несколько вариантов. Это будут соцсети портала Виртуальный Брест, куда вы можете отправить свои фотографии, мнения, видео, и мы опубликуем самые лучшие на сайте.
фото - иллюстрация
Итак, вот куда вы можете отправить свои кадры:
Присылайте нам то, что считаете нужным, а мы тут уже разберёмся. И кроме прочего, ваши фото увидят другие участники социальных сетей.
Спасибо за информацию! Пока на месте встрече вот так:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да, друзья, делиться собственными фотографиями можно и нужно, и мы приготовили для вашего удобства несколько вариантов. Это будут соцсети портала Виртуальный...
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