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Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

25.07.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последняя суббота июля стала знаковой для аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

Из-за погоды уборочная кампания началась на 10 дней позже, но в хозяйствах прибавили в темпах. Урожай в 2020 году действительно удался: средняя урожайность по стране в начале жатвы составляет 37 центнеров с гектара – это заметно больше прошлогоднего показателя. По данным Минсельхозпрода на 25 июля обработано почти 13 % площадей.

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По оценке аграриев, мы ждем 8 миллионов тонн хлеба в этом году. Все условия созданы для механизаторов, для управленцев, чтобы без потерь убрать и получить хлеб. Сегодня у нас есть возможности убирать в день 4-5 % (106 тысяч гектар) и дорабатывать 585 тысяч тонн хлеба. Это позволит при погожей погоде убрать за 22 дня весь урожай.

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

В полях сейчас более 8,5 тысячи экипажей. Работают свыше 2 000 очистительно-сушильных комплексов. В отгрузке задействованы 9 600 машин. К слову, белорусские семена приняты во Всемирном хранилище семян на Шпицбергене, 16 сортов пшеницы признаны в европейской коллекции уникальными.

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

В хозяйствах завершается уборка и второго укоса трав. И здесь аграрии тоже в плюсе: получено 3,7 миллиона тонн кормовых единиц – это на 700 тысяч больше, чем на аналогичную дату 2019-го.

Люди в материале: Иван Крупко

 
 
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Новости Беларуси. Последняя суббота июля стала знаковой для аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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