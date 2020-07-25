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В милицию подано заявление в связи с распространением в Бресте дискредитирующих Тихановскую листовок

25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию подано заявление по поводу распространения неизвестными в Бресте листовок, дискредитирующих кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

В милицию подано заявление в связи с распространением в Бресте дискредитирующих Тихановскую листовок

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, в Московский РОВД 25 июля обратился Владимир Мороз — доверенное лицо Тихановской.

Поводом для обращения стали расклеенные листовки в парке Воинов-интернационалистов, где во второй половине дня 25 июля запланировано проведение агитационного пикета за кандидата.

«Листовки со словами «Помогите найти дорогу домой! Штутгарт, Москва, Вашингтон» обнаружены сегодня утром. Они выполнены в виде детской задачки. На листовках совместное фото Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Под ним — переплетение линий и флаги России, США, Германии. Пройдя по линиям, можно найти привязку политиков к одному из этих флагов. Где напечатаны листовки, кто их распространил, нам пока не известно — они без выходных данных. Никакого отношения к ним штаб Тихановской и поддержавшие ее штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не имеют», — заявил Кисляк.

По словам правозащитника, Владимир Мороз в своем заявлении в милицию требует установить лиц, изготовивших и распространивших эти агитационные материалы, а также привлечь их к уголовной ответственности за клевету.

«Почерк» этой акции приводит к сторонникам другого кандидата — Александра Лукашенко. Именно они заявляют, что альтернативные кандидаты в президенты — ставленники зарубежных государств. Те, кто изготовил эти листовки, не могут успокоиться, что Тихановская отобрала у Лукашенко титул народного кандидата», — считает Кисляк.

В милицию подано заявление в связи с распространением в Бресте дискредитирующих Тихановскую листовок

Кроме того, сообщают правозащитники, на сцене в парке, где пройдет пикет, появилась огромная нецензурная надпись.

 
Теги: Брест
 
 
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