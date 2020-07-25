Очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение года-двух

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей будет ликвидирована в течение года-двух. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.





Правительство продолжает работать над выполнением поручения Президента, который требовал полностью ликвидировать очередь на жилье для многодетных семей. "Мы рассчитываем в течение года-двух решить эту задачу", - сказал Игорь Петришенко, уточнив, что речь идет о 2020 и 2021 годах. "Это станет стимулирующим фактором для рождения третьего и последующих детей", - уверен он.

Вице-премьер рассказал, что с 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит около Br2561, второго и последующих детей - порядка Br3585. Размер ежемесячного пособия на первого ребенка будет равен примерно Br428, на второго и последующих - около Br488. Выплаты матерям увеличиваются в связи с ростом среднемесячной заработной платы.

Тенденцию роста количества многодетных детей в Беларуси удалось закрепить с вводом семейного капитала. За время реализации программы в 2015-2019 годах число семей, в которых родились третий и последующие дети, увеличилось на 40% по сравнению с 2010-2014 годами. Программа пролонгирована на 2020-2024 годы.

Игорь Петришенко напомнил, что досрочно средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для оплаты обучения, получения платных медицинских услуг.