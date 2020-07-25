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Брестчане просят расширить перекрёсток Пушкинская - Папанина и избавить их от пробок
25.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Открытое обращение к властям города
Для расширения дороги в данном случае надо очень мало денежных средств, а это значительно улучшит возможности при проезде перекрёстка.
Это Пушкинская-Папанина, г. Брест.
фото - иллюстрация
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Открытое обращение к властям города Для расширения дороги в данном случае надо очень мало денежных средств, а это значительно улучшит возможности при проезде...
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