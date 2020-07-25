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Звания «Женщина года — 2019» удостоены 38 белорусок

25.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Звания «Женщина года — 2019» удостоены 38 белорусок

В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса «Женщина года — 2019» победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась сегодня во Дворце Республики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В конкурсе участвовали более 250 женщин. Финалы областного тура проходили в регионах. В итоге определили 38 победительниц, которым вручены дипломы и знак-символ «Васильковая жар-птица».

В номинации «Успешный руководитель» чествовали женщин, успешно работающих в бизнесе, внесших значительный вклад в развитие личностного и профессионального потенциала женщин, создавших благоприятные условия труда на производстве и в других сферах деятельности, способствующих развитию женского движения в регионах. Победительниц поздравила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Работая на предприятиях, в организациях, вы делаете все, чтобы наша страна была краше и лучше, чтобы здесь всем жилось комфортно», — сказала она, обращаясь к присутствующим.

Победители номинации «Лидер Белорусского союза женщин» — лучшие руководители первичных организаций БСЖ. «Васильковую жар-птицу» им вручил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. «Женщины успевают и руководить, и созидать, и реализовываться во всех профессиях», — сказал вице-премьер. Он обратил внимание, что доля женщин в Палате представителей седьмого созыва составляет около 40%. «Это показатель того, что в стране с социально ориентированной экономикой роль женщин постоянно возрастает», — подчеркнул Игорь Петришенко.

Не остался незамеченным весомый вклад женщин в развитие духовно-нравственного потенциала общества, благотворительную и волонтерскую деятельность. Их наградили в номинации «Духовность и культура». Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич обратил внимание, что ему выпала честь вручать награды в самой творческой номинации. «Талант белорусской женщины, ее красота и безупречный вкус позволяют создавать чудесные произведения искусства, которые формируют национальное наследие. Именно это наследие, которое, как отметил глава государства, позволяет сохранять моральные и духовные ориентиры белорусского народа, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции», — подчеркнул замглавы Администрации Президента.

В номинации «Материнская слава» отмечены многодетные матери, в том числе воспитывающие приемных детей, а также те, кто воспитал детей, которые достигли успехов на международном уровне.

В номинации «Хозяйка села» чествовали женщин, внесших значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления.

Конкурс проводится общественным объединением «Белорусский союз женщин» с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач — демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса «Женщина года — 2019» победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась сегодня...
 
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